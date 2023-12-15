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Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmak önemli!

Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmak önemli!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız: Grip aşısı canlı bir virüs aşısı değildir, bu nedenle gebelikte güvenle yapılabilir. Ayrıca bebek üzerinde olumsuz bir etkisi de yoktur. Tam aksine aşı sonrası anne kanında artan antikorlar anneyi koruduğu gibi bebeğe geçerek onun da gripten korunmasına yardımcı olur.

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Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, grip mevsiminin başlaması ile birlikte anne adaylarına grip aşısı olmaları konusunda bilgilendirerek, anne adaylarının genellikle gebelik döneminde grip aşısı yaptırmaları hususunda güvenirliği sorguladıkları ve bu konuda tereddüt yaşadıklarını kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, gebelik döneminde grip aşısı yaptırmanın önemli olduğunu belirtti.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Grip aşısı canlı bir virüs aşısı değildir, bu nedenle gebelikte güvenle yapılabilir. Ayrıca bebek üzerinde olumsuz bir etkisi de yoktur. Tam aksine aşı sonrası anne kanında artan antikorlar anneyi koruduğu gibi bebeğe geçerek onun da gripten korunmasına yardımcı olur. Bu koruyucu etki doğum sonrası antikorların anne sütü ile bebeğe taşınması ile devam etmektedir. Grip aşısı yaptırarak hastalığa yakalanma ihtimalini minimale indirmek, hastalığa yakalansanız bile hastalığın daha hafif bir şekilde atlatılmasını sağlamak mümkündür."

Grip aşısının gebelik haftasından bağımsız olarak, gebeliğin her döneminde güvenle yapılabileceğine dikkat çeken Yıldız, gebeliğin ya da doğum zamanının grip mevsimine denk gelmesi durumda, anne adaylarına, grip aşısı yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu.

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