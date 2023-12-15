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Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Antrenman öncesi büyük talihsizlik...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Antrenman öncesi büyük talihsizlik...

Galatasaray'da Sergio Oliveira antrenman öncesi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bireysel kuvvet çalışması yapan Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştu.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." denildi.

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