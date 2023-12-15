Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı kızı durum kritik dedi duyurdu

Yaşar Okuyan, dün sabah iç kanama geçirip yoğun bakıma alındı. Yaşar Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sosyal medya hesabından son durumu paylaştı.

"Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız."

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Gazetecelik Yüksek Okulu'nda öğrenim gördü. Kısa bir süre gazeteci olarak çalıştı. Daha sonra İmbat Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı oldu. 1970 senesinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Mesut Yılmaz’ın Anavatan Partisi'nin liderliğine seçilmesinin ardından da Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2004'de de Demokrat Türkiye Partisi'nin genel başkanı seçildi. 2015 yılında da kurumun adını Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi. 2008'de de partisini kapatarak Halkın Yükselişi Partisi'ne geçti. Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine de Vatan Partisi'ne katıldı.