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 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Arıza nedeniyle bekliyordu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Arıza nedeniyle bekliyordu

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin arıza nedeniyle bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen Adnan Birlik'in kullandığı kamyonet, arıza nedeniyle yolda duran Mübarek Dağ yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki Nimet Öngün hayatını kaybetti, sürücü Dağ ile isimleri öğrenilemeyen 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzerine polis merkezine götürüldü.

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