Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) başvuruları 20 Aralık'ta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili detayları paylaştı ve "Şimdi yatırım zamanı! Tüm sanayicilere açık davet…" ifadelerini kullandı.Abone ol
Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"ne (YTAK) başvurular 20 Aralık'ta başlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Şimdi yatırım zamanı! Tüm sanayicilere açık davet…" paylaşımı yaptı.