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Çiftçiler dikkat! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Çiftçiler dikkat! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Tarımsal destekleme için 2 milyar 32 milyon 291 bin lira ödeyeceklerini duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu paranın bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını söyledi. İşte detaylar...

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Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılan destek ödemelerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Görselde, destek türleri ve tutarları şöyle sıralandı:

Süt desteği 1 milyar 27 milyon 376 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 349 milyon 942 bin 730 lira, hastalıktan ari işletme desteği 349 milyon 209 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği 170 milyon 237 bin 640 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 43 milyon 439 bin 336 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 30 milyon 96 bin lira, ipekböceği desteği 29 milyon 769 bin 50 lira, tiftik üretimi desteği 24 milyon 620 bin 244 lira, küpe uygulama desteği 3 milyon 782 bin lira, düve alım desteği 2 milyon 592 bin lira ve atık desteği 1 milyon 227 bin lira olarak belirlendi.

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