BIST 7.957
DOLAR 29,05
EURO 31,88
ALTIN 1.907,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerine rüzgar engeli!

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerine rüzgar engeli!

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işlettiği deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Abone ol

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Arıza nedeniyle bekliyordu
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Arıza nedeniyle bekliyordu
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye HÜDA PAR göndermesi
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye HÜDA PAR göndermesi
Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı kızı durum kritik dedi duyurdu
Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı kızı durum kritik dedi duyurdu
Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmak önemli!
Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmak önemli!
Mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti!
Mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti!
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı
2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak,
2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak,
Rusya'dan Ermenistan'a yeni nükleer ünite inşaatı açıklaması
Rusya'dan Ermenistan'a yeni nükleer ünite inşaatı açıklaması
Şanlıurfa'da öğrenciler aslan buldu! Herkes onu arıyor
Şanlıurfa'da öğrenciler aslan buldu! Herkes onu arıyor
Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi
Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi
Sema Mukabelesi AKM'de izleyiciyle buluştu
Sema Mukabelesi AKM'de izleyiciyle buluştu
31 kişiye mezar olan rezidans davasında tutuklu kalmadı
31 kişiye mezar olan rezidans davasında tutuklu kalmadı