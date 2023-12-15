İYİ Parti'de istifa fırtınası dinmiyor! Disipline sevk edilmişti istifa etti

İYİ Parti’deki istifa edenler listesine katılan son İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu. Ensarioğlu Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti. Ensarioğlu, Şeyh Sait’i savunan ifadeleri sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.

Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” demişti

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, şöyle devam etti:

“Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz” diyerek geçtiğimiz salı günü İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu’nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den istifa etti.