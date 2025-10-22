BIST 10.636
CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

CHP'nin 'şaibeli' kurultayıyla ilgili görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen şaibeli CHP Kurultay davasının salonu küçük ve yetersiz olması gerekçesiyle değiştirildi.

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava için halihazırda kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğu bildirildi.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Cuma günü yapılacak olan duruşmanın, yargılamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

SON KARAR VERİLDİ

Cuma günü görülecek olan duruşma, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek.

