Türk Telekom'dan farklı lokasyonlar için mobil internet çözümü

Türk Telekom, Cep Magnet cihazıyla farklı lokasyonlarda internet erişimine ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik taşınabilir mobil internet çözümü sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cep Magnet, Türk Telekom mobil altyapısı üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlarken aynı anda birden fazla cihazın bağlantısına da olanak tanıyor.

Kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilen cihaz, yeni hat alarak ya da numarasını Türk Telekom'a taşıyarak kullanılabiliyor. Başvurular, Türk Telekom mağazaları, çevrim içi kanallar ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

Teslimat sürecinde, SIM kartlar il ve ilçe merkezlerinde ortalama 24 saat içinde müşterilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Cep Magnet, 50, 100, 200 ve 300 gigabaytlık tarife seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca Esnek Cep Magnet 100 GB Tarifesi'ni tercih eden kullanıcılar, yılda dört kez olmak üzere 30 günlük hat dondurma hakkından yararlanabiliyor.

