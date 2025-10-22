BIST 10.624
HABER /  EKONOMİ

Murat Ülker eşi Betül Ülker ile yürüyüşte görüntülendi! Şükürler olsun yanıtı

Murat Ülker eşi Betül Ülker ile yürüyüşte görüntülendi! Şükürler olsun yanıtı

Murat Ülker eşi ve çocuklarını medyadan uzak tutması ile biliniyor. Bu kez bir istisna oldu. Murat Ülker eşi Betül Ülker ile yürüyüş sırasında medyaya denk geldi. Muhabirlerin 'en zengin' listesindeki yerini Hamdi Ulukaya'ya kaptırmasıyla ilgili soruya 'Şükürler olsun' diye yanıt verdi.

"Türkiye'nin en zengin iş insanı" ünvanını geçtiğimiz günlerde Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptıran Murat Ülker, eşi Betül Ülker ile yürüyüş yaparken görüntülendi.

ŞÜKÜRLER OLSUN
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ülker, "Türkiye'nin en zengin listesindeki yeriniz değişti. Ne diyeceksiniz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ülker, "Elhamdülillah. Şükürler olsun." dedi.

Murat Ülker eşi Betül Ülker ile yürüyüşte görüntülendi! Şükürler olsun yanıtı - Resim: 0
Murat Ülker ve eşi Betül Ülker gece yürüyüşünde magazin muhabirlerine denk geldi. 

MURAT ÜLKER'İN SERVETİ
Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, geçtiğimiz günlerde milyarderler listesini güncelledi. Son 2 yıldır Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını elinde bulunduran iş insanı Murat Ülker, yerini Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olan Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya aldı. Zirveye yerleşen Ulukaya'nın toplam varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi. İkinci sıradaki Murat Ülker'in toplam serveti ise 5,4 milyar dolar.

