HABER /  EKONOMİ

Konuşulanlara bakılırsa sırada yeni iş adamları var! Şamil Tayyar söyledi

Eski AK Partili'li vekil Şamil Tayyar, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan iş insanları Hamdi Akın, Vedat Aşçı ve Murat Tomruk ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var" dedi. Şamil Tayyar ayrıca, "Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR
İş dünyasını sarsan bu 'İfade' olayı daha devam edecek gibi... Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar'ın iddiasına göre sırada sürpriz isimler var. X Hesabından yazan Tayyar şu bilgileri verdi:

"Murat Tomruk. Hamdi Akın. Vedat Aşçı. İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

*Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var. İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor.

-Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım" 

