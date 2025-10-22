En reisçi iş adamları deyip isim verdi! İsmail Saymaz'dan olay yaratacak iddialar

Türkiye'nin en zenginlerinin ifadeye çağrılması gündeme oturmuş durumda. Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında bombaları arka arkaya patlattı. İddiasına göre "En reisçi iş insanları bile birdenbire gözaltına alınabilir'. İş dünyasından bir ismi de örnek olarak veren İsmail Saymaz, 'Bu iş adamları Erdoğan sayesinde büyüdüler ama çok çaktırmadan Erdoğan sonrasına dair de hesaplar içine girdiler.' dedi.

Son dönemde ki iş dünyasına yönelik operasyonlara dikkat çeken Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, "En reisçi diye bilinen iş adamları da birdenbire kendisini iki elinde iki kolunda polisle savcılığa götürülürken bulabilir" dedi. Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu “Para Siyaset” programında bombaları arka arkaya patlatan İsmail Saymaz, bir iş insanının ismini de verdi.

AK PARTİ ÇEVRESİNE UZANDI

Saymaz’a göre, 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası operasyonların odağında öncelikle CHP’li belediye başkanları, bürokratlar ve dokunulmazlığı olmayan siyasetçiler vardı. Saymaz, operasyonların artık AK Parti çevresine de uzandığını belirtti ve şunları söyledi:

-“CHP’lilerin kapısına dayanan soruşturma riski şimdi artık AK Parti çevresine de yansımış ve o çevre de de korku yaratmış durumda.”



"POLİS GELECEK Mİ DİYE BEKLİYORLAR"

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü, enerji şirketi sahipleri gibi isimlerin gözaltına alındığını ve tutuklandığını aktaran Saymaz, şöyle devam etti:

*“Kimisi müstakbel şüpheli olarak polis gelecek mi diye bekliyor”

ÇAKTIRMADAN B PLANI YAPTILAR

İsmail Saymaz, İBB soruşturması kapsamında AKP'ye yakın bilinen Hamdi Akın, Vedat Aşçı ve Murat Özyeğin gibi insanlarının da ifadeye çağrıldığını anımsattı. İsmail Saymaz, "Alo Fatih" olarak bilinen Mehmet Fatih Saraç’ın da ifadesinin alındığını vurguladı. Saraç'ın AK Parti ilişkisini Saymaz şöyle anlattı:

-“Oğlu AK Parti MKYK üyesi, abisi eski YÖK Başkanı, babası Erdoğan’ın hocası.

-Sayın Cumhurbaşkanının onayı olmadan, rızası olmadan, bilgisi olmadan ne Fatih Saraç bence gözaltına alınabilir ne iş adamları ile ilgili operasyonlar mümkün olabilir.

-Bu iş adamları Erdoğan sayesinde büyüdüler ama çok çaktırmadan Erdoğan sonrasına dair de hesaplar içine girdiler.

-Ne yaptılar? İmamoğlu ile iş yaptılar. Kendilerince başka bir yatırım daha yaptılar.”