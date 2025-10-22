SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı! Hangi SGK borçları tamamen silinecek?

Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren 36 maddelik “Torba Kanun” teklifinin TBMM’ye intikal ettiği bilgisini anında paylaştığını belirten SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Torba Kanun, mevcut hâliyle sınırlı kalmayacak; daha da büyüyecek ve bazı vatandaşlara nefes aldıran kısmi nitelikte de olsa müjdeli maddeler de ilave edilmesi söz konusu…" dedi. Karakaş şunları kaydetti: