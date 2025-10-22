SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı! Hangi SGK borçları tamamen silinecek?
SGK uzmanı İsa Karakaş 36 maddelik “Torba Kanun” teklifine müjdeli maddelerin ilave edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti. 2015 yılı ve öncesine ait olup ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan genel sağlık sigortası borçlarına dikkat çekti ve önemli detaylar aktardı.
Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren 36 maddelik “Torba Kanun” teklifinin TBMM’ye intikal ettiği bilgisini anında paylaştığını belirten SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Torba Kanun, mevcut hâliyle sınırlı kalmayacak; daha da büyüyecek ve bazı vatandaşlara nefes aldıran kısmi nitelikte de olsa müjdeli maddeler de ilave edilmesi söz konusu…" dedi. Karakaş şunları kaydetti:
-Ankara’da kaynaklarımızdan edindiğimiz müjdeli bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Genel sağlık sigortası borçlarıyla ilgili kısmi af yapılması için Torba Kanuna ilave bir madde yapılması beklenmektedir.
-GSS primleri dâhil tüm SGK primlerine ilişkin 10 yıllık zaman aşımı bulunmaktadır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait genel sağlık sigortası borçları silinerek affedilmiştir.
-Yeni yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte 2015 yılı ve öncesine ait olup ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan genel sağlık sigortası borçlarının anapara dâhil olmak üzere gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte silinmesine yönelik yasal düzenlemenin hazırlanarak TBMM’ye gönderilmesi kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.