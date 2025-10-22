BIST 10.571
DOLAR 41,98
EURO 48,74
ALTIN 5.592,55
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-26 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları sonuçlandı.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavıyla ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrencilerle öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini yarın saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni paralar bugün tedavüle çıkıyor! 20 TL'lik banknotlarda o detay
Yeni paralar bugün tedavüle çıkıyor! 20 TL'lik banknotlarda o detay
Benfica 3-0 kaybetti Mourinho maç sonu Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe dedi
Benfica 3-0 kaybetti Mourinho maç sonu Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe dedi
81 ilde büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu!
81 ilde büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu!
Dolar ve Euro'da son duruma bakın! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da son duruma bakın! Alış-satış rakamları
Hamilelikte grip riskine karşı aşı kalkanı! Gebelikle grip ağır seyredebilir, korunmanın en etkili yolu aşı...
Hamilelikte grip riskine karşı aşı kalkanı! Gebelikle grip ağır seyredebilir, korunmanın en etkili yolu aşı...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek
Dünya Bankası, Suriye'nin yeniden inşa maliyetini açıkladı
Dünya Bankası, Suriye'nin yeniden inşa maliyetini açıkladı
Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Suç örgütü elebaşı Aktaş'ın Rıza Akpolat'a 7,5 milyon lira rüşvet verdiği iddiası
Suç örgütü elebaşı Aktaş'ın Rıza Akpolat'a 7,5 milyon lira rüşvet verdiği iddiası
O tarihi işaret etti, duyurdu! Trump'tan kritik Çin kararı
O tarihi işaret etti, duyurdu! Trump'tan kritik Çin kararı
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 3. galibiyet coşkusunu yaşıyor...
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 3. galibiyet coşkusunu yaşıyor...
Merkez Bankası'ndan yeni para duyurusu: Bugünden itibaren tedavüle çıktı
Merkez Bankası'ndan yeni para duyurusu: Bugünden itibaren tedavüle çıktı