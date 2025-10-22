BIST 10.467
DOLAR 41,98
EURO 48,75
ALTIN 5.613,04
HABER /  GÜNCEL

81 ilde büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu!

81 ilde büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde 132’si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçısının ve 783 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 81 ilde düzensiz göçe karşı denetimler düzenlendi. 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekiple 5 bin 761 noktada; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi. 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen ve 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda Türkiye’nin göç yönetiminde örnek olduğunu belirterek,

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ve Euro'da son duruma bakın! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da son duruma bakın! Alış-satış rakamları
Hamilelikte grip riskine karşı aşı kalkanı! Gebelikle grip ağır seyredebilir, korunmanın en etkili yolu aşı...
Hamilelikte grip riskine karşı aşı kalkanı! Gebelikle grip ağır seyredebilir, korunmanın en etkili yolu aşı...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek
Dünya Bankası, Suriye'nin yeniden inşa maliyetini açıkladı
Dünya Bankası, Suriye'nin yeniden inşa maliyetini açıkladı
Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Suç örgütü elebaşı Aktaş'ın Rıza Akpolat'a 7,5 milyon lira rüşvet verdiği iddiası
Suç örgütü elebaşı Aktaş'ın Rıza Akpolat'a 7,5 milyon lira rüşvet verdiği iddiası
O tarihi işaret etti, duyurdu! Trump'tan kritik Çin kararı
O tarihi işaret etti, duyurdu! Trump'tan kritik Çin kararı
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 3. galibiyet coşkusunu yaşıyor...
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 3. galibiyet coşkusunu yaşıyor...
Merkez Bankası'ndan yeni para duyurusu: Bugünden itibaren tedavüle çıktı
Merkez Bankası'ndan yeni para duyurusu: Bugünden itibaren tedavüle çıktı
Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor
Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor
Özgür Özel Erdoğan için "yargılayacağız" dedi Ömer Çelik'ten "siyasi itiraf" yanıtı
Özgür Özel Erdoğan için "yargılayacağız" dedi Ömer Çelik'ten "siyasi itiraf" yanıtı
Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: Boşuna zaman harcamak istemiyorum
Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: Boşuna zaman harcamak istemiyorum