Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre’da 19 Ekim sabahı yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan dört kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Soygunla ilgili soruşturmayı Fransız yetkililer yürütecek; ancak uluslararası bir bağlantı olduğundan şüphelenilirse Interpol’ün Kültürel Miras Suçları birimi de devreye girecek. Interpol, Napolyon’un taç mücevherlerinin çalınan sanat eserleri ve tarihi objeler veri tabanına eklendiğini X üzerinden doğruladı.

CNN International’da yer alan habere göre, Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin soygunun ülkenin en köklü kurumlarından birindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koyduğunu söyledi.

Çalınan eserler arasında 19. yüzyıl Fransız kraliçeleri Marie-Amélie ve Hortense’ye ait safir taç, kolye ve tek küpe; Napolyon Bonapart’ın ikinci eşi İmparatoriçe Marie-Louise’in zümrüt seti, bir relik broş ile İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç ve fiyonk biçimli broş bulunuyor.

“Yüzyılın soygunu”

Fransa kamuoyunda “yüzyılın soygunu” olarak nitelenen tarihi eserlerin çalındığı olaya tepkiler büyürken, hükümet de müzelerde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.

Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi François-Xavier Bellamy, BFMTV’ye yaptığı açıklamada olanlara inanamadığını belirterek, “Fransa’nın en değerli varlığı olan olağanüstü mirasını koruyamamasını bir başarısızlık,” olarak niteledi.

Bellamy, “Soygun son derece basitti çünkü açıkça tamamen kusurlu bir güvenlik sisteminin zaaflarından yararlanıyordu,” diye konuştu.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu ise RTL kanalında katıldığı programda, hükümet krizlerinin yaşandığı siyaset arenasını hatırlatarak, “Soygun, kırılgan ulusal bağlam hakkında çok şey anlatıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Komünist Parti (PC) Sözcüsü Ian Brossat, France Info’ya yaptığı açıklamada, soygunun “Fransa’yı utanç verici bir duruma düşürdüğünü” söyledi. Brossat, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye “bu tür olayların yeniden yaşanmaması için somut plan” sunması çağrısında bulundu.