Yeni paralar bugün tedavüle çıkıyor! 20 TL'lik banknotlarda o detay

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bugün itibariyle tedavüle çıkacak...

Merkez Bankası yeni 20 liraları tedavüle çıkarma kararı aldı. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle verilecek.

FARKI NE OLACAK?

Güncel olarak kullanılan 20 liralardan farkı sadece banknot üzerindeki imzalar olacak. Yeni 20 liraların üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.

