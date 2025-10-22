Benfica 3-0 kaybetti Mourinho maç sonu Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe dedi

Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, 3-0'lık Newcastle yenilgisi sonrası yine bahanelere sarıldı. Mourinho, Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Premier Lig ekibi Newcastle ile teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan maçta kazanan taraf, 3-0'lık skorla Newcastle oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Gordon ile 70 ve 83. dakikalarda Barnes kaydetti.

Newcastle, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Benfica ise henüz Devler Ligi'nde puan alamadı.

Benfica'da göreve başladığı günden bu yana Fenerbahçe ile ilgili birçok kez demeç veren Jose Mourinho, Newcastle maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yine açıklamalarda bulundu.

"KEREM'İ ÇOK BEĞENİYORDUM AMA ARTIK YOK"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan Mourinho, "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu." dedi.