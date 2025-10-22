Koleksiyon Mobilya'dan 2025'in ilk 9 ayında 48 milyon lira net kar

Koleksiyon Mobilya, yılın 9 aylık döneminde 48 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya, 2025'in ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde 1 milyar 443 milyon lira ciro ve 203 milyon lira Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde eden şirketin net karı ise 48 milyon lira oldu.

Sürdürülebilir büyümeye devam eden Koleksiyon Mobilya, yılın geri kalanında enerji verimliliği, dijitalleşme ve global büyüme odaklı yatırımlarına hız vererek, tasarım konusundaki gücünü uluslararası arenada pekiştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, 2025'in kendileri için finansal başarıların yanı sıra vizyoner dönüşümün yılı olduğunu belirtti.

Malhan, 'Tasarım gücümüzü, üretim kalitemizi ve markamızın 50 yıllık mirasını dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımlıyoruz. Koleksiyon Mobilya artık sadece mobilya üreten bir marka değil, yaşam alanlarına kimlik kazandıran, global ölçekte ilham veren bir tasarım markası haline geldi.' değerlendirmesinde bulundu.

Verimlilik, mali disiplin ve inovasyona dayalı stratejileri sayesinde karlılıklarını koruduklarını ve yatırımlarını büyüttüklerini vurgulayan Malhan, güçlü finansal yapıları ve artan ihracat hacimleriyle 2026'ya daha güçlü hedeflerle gireceklerini aktardı.