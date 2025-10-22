BIST 10.624
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları yarın yapılacak.Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)

19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)

19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)

19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)

19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)

19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)

22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)

22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)

22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)

22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)

22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)

22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)

22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

