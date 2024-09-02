CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mogan Konuk Evi ve Sosyal Tesislerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğindeki yemekte, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı.
Basına kapalı yemek, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
CHP Genel Başkanı Özel'den, Kılıçdaroğlu paylaşımı
CHP Genel Başkan Özgür Özel,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik." ifadesini kullandı.