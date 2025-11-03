BIST 11.060
DOLAR 42,04
EURO 48,48
ALTIN 5.424,02
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ChatGPT'de yeni düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

ChatGPT'de yeni düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

OpenAI, ChatGPT'ye devrim niteliğinde düzenleme getirdi. 29 Ekim'de uygulamaya konan düzenlemeyle birlikte ChatGPT, ilaç ismi veya dozajı veremeyecek, dava dilekçesi hazırlayamayacak, yatırım tavsiyesi sunamayacak.

Abone ol

OpenAI, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye 29 Ekim itibarıyla önemli ve katı düzenlemeler getirdi. Bu yeni kurallara göre, sohbet robotu artık kullanıcıların hassas konularla ilgili doğrudan tavsiyelerini yerine getiremeyecek.

CHATGPT'YE ARTIK BU SORULAR SORULAMAYACAK

Yapılan kısıtlamalar çerçevesinde ChatGPT'den ilaç ismi veya dozajı gibi tıbbi bilgiler, dava dilekçesi hazırlama gibi hukuki içerikler ya da yatırım tavsiyesi talep edilemeyecek.

Bu değişikliklerin temel nedeni, modelin yetkili profesyonellerin yerini almasını önlemek ve olası yanlış yönlendirme risklerini ortadan kaldırmak olarak açıklandı. ChatGPT, artık bu alanlarda bir "danışman" gibi değil, yalnızca genel bilgi sunan bir "eğitim aracı" olarak faaliyet gösterecek ve kullanıcıları ilgili durumlarda doktor, avukat veya mali müşavir gibi uzmanlara yönlendirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet
DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama
DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok
Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok
Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı
Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi
Belçika'da yılbaşından beri 20 ton esrar ele geçirildi
Belçika'da yılbaşından beri 20 ton esrar ele geçirildi
Galatasaray ihbar etti, suç şebekesi yakalandı
Galatasaray ihbar etti, suç şebekesi yakalandı
Elazığ'da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu!
Elazığ'da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu!
Filistinli esire tecavüzle yargılanan İsrail askerleri, teşekkür bekledi
Filistinli esire tecavüzle yargılanan İsrail askerleri, teşekkür bekledi
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi
İzmir'de feci kaza! Motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de feci kaza! Motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı