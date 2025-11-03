BIST 11.060
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi

Belçika'da 1 Kasım gecesi 3 dron faaliyeti tespit edilen Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde dün akşam saatlerinde de 4 dronun gözlemlendiği bildirildi.

Belga ajansının haberine göre, askeri hava üssünün bulunduğu Peer Belediyesinin Başkanı Steven Mathei, Savunma Bakanlığı ve polisin dün saat 19.00 sularında üssün üstünde 4 dron faaliyeti tespit ettiğini doğruladı.

Mathei ayrıca, dronların tespit edilmesinin ardından federal polise ait bir helikopterin takip için havalandığını, dronların Hollanda'ya doğru gözden kaybolduğunu belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamıştı.

Francken, "Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F-16'ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede bulunduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon euro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

