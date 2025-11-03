BIST 11.060
İzmir'de feci kaza! Motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, 16 yaşındaki sürücü M.C.N. yönetimindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki M.C.N. idaresindeki 35 CSY 775 plakalı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.C.N. ile motosikletteki A.Y. (17) ve Süleyman Uçar (19), ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Uçar, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

