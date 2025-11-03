Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, puanını 29’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Ajax maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor karşılaşmasında kasığından sakatlanan Yunus Akgün’ün MR’a gireceği ve Hollanda deplasmanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk eden Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Puanını 29’a yükselten Galatasaray, Süper Lig’de 11.haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, rotasını UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi.

Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda’da Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka TSİ ile 23.00’te başlayacak.

Bu müsabaka öncesi Galatasaray’a sakatlanan yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

YUNUS AKGÜN MR'A GİRECEK

Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre Trabzonspor karşılaşmasında bir pozisyonda şut çektikten sonra kasığında çekme meydana gelen Yunus Akgün, MR'a girecek.

AJAX MAÇINDA OYNAMAYACAK

Yunus Akgün, Ajax deplasmanında olmayacak.Yunus'un Kocaelispor deplasmanında da riske edilmemesi bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Yunus Akgün, bu sezon oynadığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.