Elazığ'da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu!

Elazığ'ın Maden ilçesinde Sivrice-Maden sahil yolunda kontrolden çıkan beton mikseri Hazar Gölü’ne devrildi. Kabin kısmı su yüzeyinde kalan araçtaki sürücü ekipler tarafından kurtarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde Hazar Gölü'ne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri Sivrice-Maden sahil yolunun Plajköy Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Hazar Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın kabin kısmının bir bölümü su yüzeyinde kalan araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

