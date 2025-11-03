Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya özel röportaj verdi. Osimhen, hayat hikayesini ve kariyer hedeflerini anlattı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda sarı-kırmızılılardaki hedeflerini ve futbola uzanan zorlu yolculuğunu detaylıca paylaştı.

TÜRKİYE LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray formasıyla dönüşü hakkında net konuştu: "Artık en prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı." Osimhen, hem Türkiye'de ligi domine ettiklerini hem de artık Avrupa'da kalıcı bir iz bırakmayı hedeflediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde 'Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanın zamanı geldi" dedi.

Lagos'un Olusosun bölgesinde büyüyen Osimhen, çok fakir bir aileden geldiğini ve hayat mücadelesinin karakterini nasıl şekillendirdiğini duygusal bir dille anlattı.

HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Yedi kardeşin en küçüğü olan yıldız oyuncu, annesini küçük yaşta, babasını ise 2020'de kaybetti. "Hayatımın ilk yılları gerçekten zordu. Kardeşlerimle birlikte para kazanmak ve babama destek olmak için elimizden geleni yaptık" diyen Osimhen, Olusosun mahallesinin kendisine hayatta kalmayı ve mücadele etmeyi öğrettiğini vurguladı.

Nijerya’ya her gittiğinde mahalleye uğradığını söyleyen forvet, çocuklara "Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz" mesajını iletiyor.

İKİ İSMİN KARİYERİNE ETKİ ETİ

Yıldız forvetin ilham kaynakları ise hem aileden hem de futboldan geliyor. Osimhen, "Hayattaki kahramanım abimdir, futboldaki kahramanım ise Didier Drogba" sözleriyle iki ismin kariyerine etkisini açıkladı.

"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Abisinin spor gazeteleri satarak aileyi geçindirme çabasının kendisine çalışkan olmayı öğrettiğini belirten Osimhen, futbol idolü Drogba hakkında ise, "Oynayışını, sahadaki duruşunu, hatta futbol dışındaki yaşamını inceledim. Ondan çok şey öğrendim" dedi.

O AN İÇİMDE TARİFSİZ BİR ATEŞ YANDI

Nijeryalı yıldız, Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağı da anlattı: "İstanbul'a geldiğimde havaalanında binlerce taraftar vardı... O saatte evlerinde olmaları gerekirken beni karşılamaya gelmişlerdi. O an, içimde tarifsiz bir ateş yandı." Osimhen, artık sahada attığı her adımı ve döktüğü her teri o arma için harcamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta üç gol atarak beklentileri şimdiden karşıladı. Sarı-kırmızılılar, gruptaki dördüncü maçında Hollanda deplasmanında Ajax karşısında sahne alacak.