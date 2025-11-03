BIST 11.060
DOLAR 42,04
EURO 48,48
ALTIN 5.424,02
HABER /  GÜNCEL

DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama

DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nevşehir’de bir huzurevinin tadilat nedeniyle kapatılmasının “Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik olduğu” iddialarını kesin dille reddetti.

Abone ol

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Rıfat Kartal huzurevinde konaklayanların güvenliği için güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildi.

Bu kararın ardından bazı yayın organlarında huzurevinin kapatıldığına dair haberler çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de kapatılma iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, huzurevindeki yaşlıların güvenliğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Bazı medya organlarında yer alan, Nevşehir’deki huzurevinin tadilat bahanesiyle kapatıldığı ve bunun Bektaşi kültürünü zayıflatma girişimi olduğu iddiaları tamamen asılsızdır. Huzurevinde kalan büyüklerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle sakinler, geçici olarak yeni hizmete başlayan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakledilmiştir. Açıklamada, tadilat işlemleri tamamlandıktan sonra huzurevi sakinlerinin tekrar eski yerlerine döneceği bilgisi paylaşıldı ve iddiaların “manipülatif” nitelik taşıdığı ifade edildi.

DMM, kamuoyuna doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok
Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok
Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı
Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi
Belçika'da yılbaşından beri 20 ton esrar ele geçirildi
Belçika'da yılbaşından beri 20 ton esrar ele geçirildi
Galatasaray ihbar etti, suç şebekesi yakalandı
Galatasaray ihbar etti, suç şebekesi yakalandı
Elazığ'da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu!
Elazığ'da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu!
Filistinli esire tecavüzle yargılanan İsrail askerleri, teşekkür bekledi
Filistinli esire tecavüzle yargılanan İsrail askerleri, teşekkür bekledi
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi
İzmir'de feci kaza! Motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de feci kaza! Motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Milli Takım’da sakatlık şoku!
Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Milli Takım’da sakatlık şoku!