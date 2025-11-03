DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nevşehir’de bir huzurevinin tadilat nedeniyle kapatılmasının “Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik olduğu” iddialarını kesin dille reddetti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Rıfat Kartal huzurevinde konaklayanların güvenliği için güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildi.

Bu kararın ardından bazı yayın organlarında huzurevinin kapatıldığına dair haberler çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de kapatılma iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, huzurevindeki yaşlıların güvenliğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Bazı medya organlarında yer alan, Nevşehir’deki huzurevinin tadilat bahanesiyle kapatıldığı ve bunun Bektaşi kültürünü zayıflatma girişimi olduğu iddiaları tamamen asılsızdır. Huzurevinde kalan büyüklerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle sakinler, geçici olarak yeni hizmete başlayan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakledilmiştir. Açıklamada, tadilat işlemleri tamamlandıktan sonra huzurevi sakinlerinin tekrar eski yerlerine döneceği bilgisi paylaşıldı ve iddiaların “manipülatif” nitelik taşıdığı ifade edildi.

DMM, kamuoyuna doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.