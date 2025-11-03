BIST 11.060
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadan tahliye edilenler de ekipler tarafından belediyenin sosyal tesislerine yerleştirildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan 4 daireli 3 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak, binada inceleme başlattı.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, kolonlarında çatlaklar gördükleri binanın mühürlenmesine karar verdi.

Binadan tahliye edilen 15 kişi Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerine yerleştirildi.

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

