Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Milli Takım’da sakatlık şoku!

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 9 puanla İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi sakatlık şoku yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda topladığı 9 puanla İspanya’nın ardından 2.sırada yer alan A Milli Takımı kritik 2 maça çıkacak.

Ay- Yıldızlar, 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan, 18 Kasım’da ise Sevilla’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar öncesi A Milli Takım’da sakatlık şoku yaşandı

CAN UZUN SAKATLANDI

Alman ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, takımının ligde Heidenheim ile oynadığı maçta sakatlandı.

5 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Sky DE’de yer alan habere göre, Can Uzun, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYEMEYECEK

Can Uzun'un yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda forma giyemeyecek.

14 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Eintracht Frankfurt forması altında yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 19 yaşındaki Can Uzun, bu sezon 14 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı. 19 yaşındaki milli yıldızın piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.