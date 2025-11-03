BIST 11.055
DOLAR 42,05
EURO 48,42
ALTIN 5.421,29
HABER /  GÜNCEL

Komşuları çığlıkları duydu! Sevgilisini 75 kez bıçakladı tüyler ürperten cinayet

Komşuları çığlıkları duydu! Sevgilisini 75 kez bıçakladı tüyler ürperten cinayet

BURSA Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki Rusya uyruklu Arzu Khalılova, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu S.M. (27) tarafından çıkan bir tartışma sonucu 75 kez bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanırken, ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

BURSA'daki olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Rusya uyruklu Arzu Khalılova ile Azerbaycanlı S.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., eline geçirdiği bıçakla Khalılova'yı defalarca bıçaklamaya başladı.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARI DUYDU
Evden gelen kavga ve yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, cinayet zanlısı S.M.'yi elinde suç aleti olan bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

75 KEZ BIÇAKLAMIŞ
Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden tam 75 bıçak darbesi aldığı belirlenen Arzu Khalılova'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı halde ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Khalılova, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Arzu Khalılova’nın yakınları sinir krizi geçirdi. (Kaynak : Halk tv)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur emekli Ocak zammı netleşti! Polis, öğretmen, imam, hemşire zamlı maaş tablosu
Foto Galeri Memur emekli Ocak zammı netleşti! Polis, öğretmen, imam, hemşire zamlı maaş tablosu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
Sesleri duyan komşular ekiplere haber verdi! Beraber yaşadığı erkek arkadaşı...
Sesleri duyan komşular ekiplere haber verdi! Beraber yaşadığı erkek arkadaşı...
TRT ortak yapımı 10 film, prestijli film festivallerinde yarışacak
TRT ortak yapımı 10 film, prestijli film festivallerinde yarışacak
İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü
Dursun Özbek: Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi
Dursun Özbek: Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot öldü
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot öldü
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladı
OSB'lerin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor
OSB'lerin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor