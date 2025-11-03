Komşuları çığlıkları duydu! Sevgilisini 75 kez bıçakladı tüyler ürperten cinayet

BURSA Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki Rusya uyruklu Arzu Khalılova, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu S.M. (27) tarafından çıkan bir tartışma sonucu 75 kez bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanırken, ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'daki olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Rusya uyruklu Arzu Khalılova ile Azerbaycanlı S.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., eline geçirdiği bıçakla Khalılova'yı defalarca bıçaklamaya başladı.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARI DUYDU

Evden gelen kavga ve yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, cinayet zanlısı S.M.'yi elinde suç aleti olan bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

75 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden tam 75 bıçak darbesi aldığı belirlenen Arzu Khalılova'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı halde ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Khalılova, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Arzu Khalılova’nın yakınları sinir krizi geçirdi. (Kaynak : Halk tv)