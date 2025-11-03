BIST 11.055
DOLAR 42,05
EURO 48,42
ALTIN 5.421,29
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi

Abone ol

Gazze'deki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, güneydeki Refah kentinin el-Berkesat bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı aşan Filistinlilerin üzerine ateş açıldığı" savunuldu.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar gerçekleştiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dursun Özbek: Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi
Dursun Özbek: Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama
İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası dikkat çeken açıklama
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot öldü
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot öldü
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen organlarını bağışladı
OSB'lerin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor
OSB'lerin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Beylikdüzü Belediye Meclisinde '3 köye 3 meydan' vaadi tartışması
Beylikdüzü Belediye Meclisinde '3 köye 3 meydan' vaadi tartışması
Balıkesir'de deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD son depremi duyurdu
Balıkesir'de deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD son depremi duyurdu
Balıkesir sallandı! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi...
Balıkesir sallandı! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi...