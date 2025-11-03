İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi

Gazze'deki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, güneydeki Refah kentinin el-Berkesat bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı aşan Filistinlilerin üzerine ateş açıldığı" savunuldu.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar gerçekleştiriyor.