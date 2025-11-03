Beylikdüzü Belediye Meclisinde '3 köye 3 meydan' vaadi tartışması

Beylikdüzü Belediye Meclisinde AK Parti ile CHP grubu arasında, her iki partinin üyelerinin belediye başkanlıkları dönemlerinde yapılan proje ve icraata ilişkin tartışmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, "Sayın Başkan, İBB Başkanı oldu. Daha sonra, burada belediye başkanlığımızı yaptı, '3 köye 3 meydan' diye başladı. Şu anda Kavaklı'da geziyorum. Kavaklı meydanı 12 yıldır daha henüz yapılmamış" dedi.

Beylikdüzü Belediyesinin kasım ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, ilçedeki bütün yatırımların AK Parti'nin yönettiği dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Abuş, 12 yıldır ilçeyi CHP'nin yönettiğini belirterek, "Sayın Başkan, İBB Başkanı oldu. Daha sonra, burada belediye başkanlığımızı yaptı, '3 köye 3 meydan' diye başladı. Şu anda Kavaklı'da geziyorum. Kavaklı meydanı 12 yıldır daha henüz yapılmamış. Bugün İBB Belediye Başkanlığı'na kadar yükselen arkadaşımız, burada ilçe başkanıydı. Belediye başkanlığı yaptı, İBB başkanlığı yaptı ama söz verdiği meydanlardan Gürpınar'da bir meydan adı altında çalıştı. Orada da bir kültür merkezi mi diyeyim, iş hanı mı diyeyim? ne olduğunu ben fazla çözemedim." diye konuştu.

Toplantıda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Gazi Kaya ise Beylikdüzü'nde CHP döneminde çok sayıda hizmet yapıldığını belirtti.

AK Parti'li meclis üyeleriyle beraber buraları gezebileceklerini kaydeden Kaya, "Biz, parti ayırt etmeksizin milyonlarca İstanbulluya Ekrem Başkan'ın vizyonu ve ilçe başkanlarımızın katkılarıyla hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Ben de buradan yaptığımız icraatları saymaya kalksam vallahi de billahi de bitmez." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel ise Kaya'ya "Akşama kadar buradayız, haydi saysana" diyerek cevap verdi.

"Elinizi indirin, bağırmayın, sesinizi yükseltmeyin" uyarısı

Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi de AK Parti'li Tüncel'i üslubuna dikkat etmesi yönünde uyararak, "Elinizi indirin, bağırmayın, sesinizi yükseltmeyin. Muhammed Bey, hoplayıp zıplamayın oradan. Üslubunuza dikkat edin, heyecanlanmayın." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Gazi Kaya ise AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş'a seslenerek, "Tahir Bey, Orta Çağ düşünceleriniz mi, çağdaş dönem mi?" diye sordu.

Bunun üzerine AK Parti'li Meclis Üyesi Tüncel de "Çağdaş para kuleleri. Hem çalacaklar, çırpacaklar." şeklinde cevap verdi.

Belediye Başkan Vekili Çebi'nin "Terbiyesizleşmeyin" uyarısı üzerine Tüncel, "Terbiyesiz sizsiniz." cevabını verdi.

Çebi'nin "Doğru konuş, haddini bil. Haddini bileceksin sen kardeşim. Terbiyesiz adam, terbiyesizsin" şeklindeki konuşması üzerine araya giren Tüncel "Terbiyesiz sensin, ukala." dedi.

Tartışma, diğer meclis üyelerinin de araya girmesi üzerine sona erdi.

Daha sonra söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel, mecliste herkesin görüşlerini beyan ettiğini söyledi.

Tüncel, CHP'li Meclis Üyesi Gazi Kaya'ya kürsü konuşmalarını bir kez daha dinlemesini tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Sürekli gündeme getirdiğiniz, 'Saysak zaman yetmez, vakit yetmez' diye söylemde bulununca ben de 'sayın' dedim. Bunda abest bir şey var mı? 'Varsa sayalım, dinleyebiliriz' dedim. Gazi Bey'in imamlarla, Diyanetle derdi ne bilmiyorum ama kalkıp burada her mecliste Diyanete atılan bu laflar... Her biriniz camiye giden insanlarsınız. O zaman gitmeyin, gitmeyebilirsiniz. Rahatsız oluyorsanız gitmeyebilirsiniz."

Belediye Başkan Vekili Önder Çebi de "Burada kimin camiye gideceğine, gitmeyeceğine siz karar veremezsiniz. Bu yönde kimseye tavsiyede bulunamazsınız. O Yaradan ile buradaki insanların arasındaki bir mevzu. Onu burada gündeme getirmenin alemi yok. Lütfen bitirelim." ifadesini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Kaya ise şunları kaydetti:

"Az önce belirttiğim gibi yazı işleri müdürünün imamdan, imamın validen, valinin kaymakamdan farkı yok. Valiye, kaymakama takılmıyorlar ama niyeyse dinle alakalı... Biz burada dinle alakalı değiliz arkadaşlar. Devlet memurunun tutumuyla alakala konuşuyoruz. Burada ne ibadetle ne başka bir şeyle, dini bir inançla herhangi bir şey söz konusu değil. Konu tamamen devlet memurunun tarafsızlık ilkesi."

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.