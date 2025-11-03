BIST 11.098
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı namaza giderken öldürdü

Anadolu Ajansı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, trafik kazasında kaybettiği oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü.

Reşadiye Mahallesi'nde sabah namazına gitmek için evinden bisikletiyle çıkan Hikmet Guzey (72), silahlı saldırıya uğradı. Yapılan incelemede Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökhan T'nin, trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlu İsmet T'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Guzey'i tabancayla vurduğu iddia edildi.

Polis, kaçan zanlı Gökhan T'yi kısa sürede yakaladı. Hikmet Guzey'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

