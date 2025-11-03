BIST 11.117
Türkiye'de de forma giymişti! Stimac gözaltına alındı

Kariyerinde bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, dün gözaltına alındı.

Sırp basınında yer alan haberlerde, 38 yaşındaki Stimac'ın "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulunduğu" gerekçesiyle 48 saat süreyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, Stimac'ın sosyal medya hesaplarından takipçilerine Meclis önüne gelme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Stimac, 2011-2020 yılları arasında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş, Teksüt Bandırma BK ve Olin Edirne Basket takımlarında oynamıştı.

