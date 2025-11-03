Bu pozisyon kabızlığa son veriyor! Bilim insanları en sağlıklı olanı açıkladı

Milyonlarca insanın kronik kabızlık sorununun suçlusu yediklerinden çok oturuş şekli olabilir! Bilim insanları, 90 derecelik modern tuvalet oturuşunun bu sorunu kronikleştirdiğini açıkladı ve rektumu düzleştirerek 'zahmetsiz' bir boşaltım sağlayan o en sağlıklı pozisyonu tek tek tarif etti.

Bilim insanları, dışkılamanın ideal pozisyonu hakkında net bir gerçeği ortaya koydu: Rektumun düz bir hatta kaldığı pozisyon. Bu da ancak dizlerin kalçalardan daha yüksekte olduğu, yani "çömelme" pozisyonuyla mümkün oluyor.

EN SAĞLIKLI POZİSYON ÇÖMELMEK

Finlandiya'nın Anna dergisinin aktardığı araştırmalara göre, insanların bağırsaklarını boşaltmaları için en doğal ve sağlıklı pozisyon çömelmektir.

Eski zamanlarda insanların tuvalet ihtiyacını giderme yöntemi olan bu pozisyon, rektumu düzeltmenin yanı sıra, boşaltımı kontrol eden kasık-rektal kasların (puborektalis) tam olarak gevşemesini sağlar.

Araştırmalar, çömelme pozisyonunda kalça fleksiyonu (bükülmesi) arttıkça, rektum ile anüs arasındaki kanalın daha düz hale geldiğini ve dışkılama için gereken eforun azaldığını gösteriyor.

KLOZETLER DOĞRU POZİSYONA UYGUN DEĞİL

Ancak günümüzdeki modern tuvaletler (klozetler), insanların 90 derecelik bir açıyla, doğal olmayan bir pozisyonda oturmasına neden oluyor. Bu oturma pozisyonu, rektal kanalı bükerek bir "kıvrım" oluşturur, tam gevşemeyi engeller ve dışkılama eylemini farkında olmadan zorlaştırır.

Bilim insanları, özellikle kabızlık çekenlerin denemesi gereken daha da uygun bir pozisyon olduğunu belirtiyor: Dizlerin kalçalardan yüksekte olmasının ötesinde, vücudun hafifçe öne eğilmesi.

KLOZETTE AYAĞINIZIN ALTINA TABURE KOYUN

Uzmanlar, modern tuvaletlerde bu doğal pozisyonu taklit etmek ve dizleri kalçalardan daha yükseğe kaldırmak için basit ama çok etkili bir yöntem öneriyor: Tuvalete otururken ayakların altına küçük bir tabure koymak.

Bu bağlamda en önemli detay, taburenin ayaklarınızı kalça seviyenizin üzerine çıkaracak kadar yüksek olmasıdır.

En ideal pozisyon için ise ayaklarınızı tabureye koyduktan sonra, çömelme pozisyonunu daha iyi canlandırmak için hafifçe öne eğilip dirseklerinizi dizlerinize dayamanız tavsiye ediliyor. Bu basit değişiklik, birçok sindirim sorununu hafifletebilir.