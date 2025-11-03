Aktör Engin Çağlar'ın ölümüne sebep olan motosiklet sürücü tutuklandı

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan sürücü, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini savundu.

Abone ol

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'ın öldüğü kazada motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Şişli'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü aktörün yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'ın yardımına koşuyor.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından motosikletin Berkay O. isimli sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücü, taksirler ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklandı.

Berkay O. isimli sürücü, polisteki ilk ifadesinde, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söyledi.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Engin Çağlar için dün Şişli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve sevenleri katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MOTOSİKLET KAZALARINI KONUŞMUŞLAR

Cenazeye katılan sanatçılardan Ali Rıza Binboğa, Engin Çağlar'ın kibri olmayan, çok kültürlü bir aktör olduğunu söyledi. Konuşmalarında birbirlerini motosiklet kazalarına karşı uyardıklarını aktardı.

Binboğa, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Aman dikkat edelim. Karşıdan karşıya geçerken böyle bir kazaya uğramayalım diye konuşmuştuk. Bu olayı ben öğrendiğim zaman yaşadığım şok şuydu; biz sanki gelecekte başımıza gelecek bir şeyi tartışmışız."