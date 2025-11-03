BIST 11.117
Mersin'de çevre temizliği için ateş yakılan bahçede yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti...

Mersin'de çevre temizliği için ateş yakılan bahçede yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan kişi, büyüyen yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahçede çalışma yapan Mehmet Ali Külah (70), yabani otları temizlemek için ateş yaktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevlerin ağaçlara sıçraması nedeniyle bahçedeki yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale sonucu yangını söndüren ekipler, Külah'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

