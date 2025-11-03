BIST 11.116
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki Ömer'den acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden M.E. idaresindeki 41 VT 099 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 04 ABA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan Ömer Mahir A. (9) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki S.A, S.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.

