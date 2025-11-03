İÜ Rektörü Zülfikar, İmamoğlu'nun diploma iptal sürecini anlattı: 5 hata tespit ettik

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, Ekrem İmamoğlu'nun rektörlük karaıyla iptal edilen üniversite diplomasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Zülfikar, "O dönem, 10 kişiye verilen kontenjan usulsüz şekilde 52 kişiye çıkarılmış. Not ortalamaları şartların altında, İngilizce yeterlilik belgesi dahi yok.” dedi

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen üniversite diplamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Akşam gazetesine konuşan İ.Ü. Rektörü Osman Bülent Zülfikar, diploma iptal sürecini anlattı.

ONURU KORUDUK

Rektör Zülfikar, 600'üncü yılına yaklaşan bir üniversitenin hem geçmiş mezunlarının hem bugünkü ve gelecekteki öğrencilerinin onurunu koruması gerektiğini belirtti. 1988–1993 yılları incelediklerini ve yaklaşık 230 kişinin İÜ'ye geçiş yaptığını gördüklerini aktaran Zülfikar, "İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan ululsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" dedi.

NOTLARDA TUTARSIZLIK VAR

Yatay geçiş öğrencilerinin alt sınıflarda başarısız derslerinin olmaması gerektiğini belirten Prof. Zülfikar, iptal edilen diploma sahiplerinde bu kriterin de bulunmadığını aktardı. Zülfikar "Öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulundu. KKTC'den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun 'University College of Northern Cyprus' olduğunu gördük. Bu kurumda Batı'daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre 'yüksekokul mezunu' veya 'üniversite öğrencisi' statüsü belirleniyordu" diye konuştu. Rektör, adı geçen kurumun o dönemdeki mütevelli heyeti başkanının "Bizim Türkiye'de denkliğimiz yok, gelenlere bunu açıkça söyledik" sözlerini hatırlattı.

HUKUKER SORUMLU OLURDUK



Tüm işlemlerin hukuki zeminde yapıldığını belirten Prof. Zülfikar, şu bilgileri verdi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle süreç netleşti ve dosya YÖK'e gönderildi. Üniversitemizin diplomaları iptal etme yetkisi olsa da, burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk. Hukuken sorumlu olurduk. Bu süreç, üniversitemizi temize çıkarmak ve toplumdaki algıyı düzeltmek açısından önemlidir."

KOMİSYONLAR DETAYLI İNCELEDİ

Rektör Zülfikar, farklı inceleme komisyonları kurarak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993'teki tüm yatay geçişleri inceledikleri açıkladı. Öğrencilerin dosyalarının tamamını ele aldıklarını kaydeden Zülfikar, "Arşivlerden dosyaların kaydedildiği kütükler çıkarıldı. Çünkü bazı mezun kayıtlarında, öğrencinin nakille geldiği yer 'University College of Northern Cyprus' olmasına rağmen 'Doğu Akdeniz Üniversitesi' olarak yazılmış kayıtlar bulunuyordu. Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan da belgeler talep edildi. Böylece komisyon her belgeyi inceledi" dedi.

DİPLOMALARDA BEŞ HATA TESPİT ETTİK

Prof. Zülfikar "İncelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi'nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığını tespit ettik. İngilizce bölümüne öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge dosyada yok. Biz, bu inceleme sonucunda diplomaları hukuken iptal ettik. Yargı yolu açıktır ve konu zaten yargıya taşındı. Diplomaları tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından 'yokluk ve açık hata' nedeniyle iptal ettik" diye konuştu.