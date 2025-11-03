BIST 11.135
Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da İran plakalı bir otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda uygulama noktasına durdurulan İran plakalı otobüste, narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldı.

Köpeğin bagajda bulunan 2 yangın tüpüne tepki vermesi üzerine polis ekiplerince tüpler kesildi. 8 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Resim: 0

