Koray Aydın CHP'ye mi geçiyor? Ankara kulislerinde bomba iddia!

İyi Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın önümüzdeki günlerde CHP’ye geçeceği iddia ediliyor. Aydın, CHP’ye katılırsa, İyi Parti listelerinden Meclis’e girip CHP’ye geçen 8’inci milletvekili olacak.

Abone ol

Bir süredir Anahtar Parti ile görüşmeler gerçekleştiren ve kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen Koray Aydın’ın buna karşın CHP yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gelecek dönemde de aktif siyasete devam etmek isteyen Aydın’ın yakın çevresine “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye sorduğu öğrenildi.

Ancak son dönemde Ümit Dikbayır ve Adnan Beker gibi milliyetçi isimlere rozet takan CHP’de bazı isimlerin Aydın’ın transferine sıcak bakmadığı ve karşı çıktığı belirtiliyor.

Mansur Yavaş devreye girdi iddiası

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia ediliyor. Öte yandan Aydın, CHP’ye katılırsa, İyi Parti listelerinden Meclis’e girip CHP’ye geçen 8’inci milletvekili olacak.