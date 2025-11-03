BIST 11.117
En iğrenç suçu işlediler! Çocuklarla ilgili cinsel içerikli müstehcen görüntüleri...

En iğrenç suçu işlediler! Çocuklarla ilgili cinsel içerikli müstehcen görüntüleri...

TÜRKİYE'de Sakarya merkezli 36 ilde, "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 zanlıdan 25'i tutuklandı. Zanlıların evlerindeki bilgisayarlarda çocukların müstehcen görüntüleri bulundu.

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. 

86 KİŞİYE OPERASYON
Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​ 

En iğrenç suçu işlediler! Çocuklarla ilgili cinsel içerikli müstehcen görüntüleri... - Resim: 0

Zanlılardan 25'i sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

BİLGİSAYARLARINDA DELİLLER BULUNDU
Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.​

En iğrenç suçu işlediler! Çocuklarla ilgili cinsel içerikli müstehcen görüntüleri... - Resim: 1

