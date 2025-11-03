BIST 11.141
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu 2 genç hapishanede öldü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetine bağlı Granic beldesinde beş gün önce düzenlenen baskında yaralanarak alıkonulan 2 gencin, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki hapishanede yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'un Graniç beldesinde yaşayan Muhammed el-Huveyş ile Ali el-Huveyş'in evlerine 5 gün önce baskın düzenledi.

Baskın sırasında ateş açan örgüt mensupları, yaralı 2 kardeşi, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 akrabalarıyla alıkoydu.

Kadını daha önce serbest bırakan PKK/YPG'nin sabah saatlerinde gençlerin cenazelerini ailelerine teslim ettiği belirtildi.

