Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu 2 genç hapishanede öldü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetine bağlı Granic beldesinde beş gün önce düzenlenen baskında yaralanarak alıkonulan 2 gencin, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki hapishanede yaşamını yitirdiğini bildirildi.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'un Graniç beldesinde yaşayan Muhammed el-Huveyş ile Ali el-Huveyş'in evlerine 5 gün önce baskın düzenledi.
Baskın sırasında ateş açan örgüt mensupları, yaralı 2 kardeşi, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 akrabalarıyla alıkoydu.
Kadını daha önce serbest bırakan PKK/YPG'nin sabah saatlerinde gençlerin cenazelerini ailelerine teslim ettiği belirtildi.