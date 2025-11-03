BIST 11.141
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması: Asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. Haklı davalarında yanlarında olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Suriye'de ekonomik kalkınmanın önünde ciddi engel oluşturan yaptırımlar bizim de gayretlerimizle hamdolsun peyderpey kalkıyor. İSEDAK çatısı altında bugün Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz.

Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizde aramızda. Kendilerine tüm kalbimle hoş geldiniz diyorum. Teşkilatımız Kıbrıs halkıyla dayanışmasını çok önemli görüyorum. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. Haklı davalarında yanlarında olacağız.

Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz.

"Batı Şeria'nın ilhakına müsaade edemeyiz"

Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız.

Ne Batı Şeria'nın ilhakına, ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz.

Sudan'daki olaylar

Son günlerde Faşir'de sivil halka yönelik katliamları, göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamayız.

Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumalıyız. Sudan halkının yanında olmamız ehemmiyet arz ediyor.

KOBİ'lerle güçlü işbirliği oluşturuluyor

İSEDAK Kobi Programı ile KOBİ'lerimiz arasında güçlü işbirliği ağları oluşturuyoruz. Henüz dahil olmamış ülkeleri bu programa katılmaya çağırıyorum.

İSEDAK Kudüs Programı çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz 20 projeye, bu yıl 8 projeyi daha ilave ediyoruz.

