Almanya savaş hazırlığında: 'Stok yapın!' çağrısı

Almanya, savaş hazırlığını sürdürüyor. Rusya tehdidine karşı peş peşe hamleler yapan Almanya'da son olarak olası kriz ve çatışma dönemlerinde üretimin korunması ve stok yapılması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.

Almanya Federal Ordusu (Bundeswehr) Operasyon Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank son açıklamalarıyla dikkat çekti. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan Sollfrank, savunmanın sadece askeri güçle sınırlı olmadığını ifade etti. "Gerçek caydırıcılığın temeli, zorlukları aşabilecek kadar dayanıklı bir toplumdur" diyen Sollfrank, iş dünyasıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu iş birliğinin, ülkenin kriz dönemlerinde ayakta kalabilmesi için hayati önem taşıdığını dile getiren Sollfrank, "Caydırıcılığın önemli bir parçası sadece orduda değil, toplumun tüm kesimlerinde dayanıklılığın güçlendirilmesidir" dedi.

''STOK YAPIN!'' UYARISI

Korgeneral Sollfrank, firmaların olası bir kriz anında faaliyetlerini ne kadar süre sürdürebileceklerini önceden planlamaları gerektiğini söyledi. "Bir fırın, zor koşullarda bile ekmek üretmeye devam edebilmeli" diyen general, işletmelere tedarik zincirlerindeki olası kesintilere karşı stok yapmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca şirketlerin siber güvenlik sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini hatırlatarak, ''Her kurum kendi zayıf noktalarını bilmeli ve bunlara karşı önlem almalı'' ifadelerini kullandı.

TEK TEHDİT RUSYA DEĞİL!

Sollfrank, Almanya'ya yönelik güvenlik tehditlerinin yalnızca Rusya kaynaklı olmadığını belirtti. Farklı aktörlerin de ülkeye zarar verme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan general, "Direnç kazanmamız sadece savunma gücümüzü değil, düşünme biçimimizi de değiştirmemizi gerektiriyor" dedi.

Sollfrank, Ukrayna'nın savaş sırasında bile okullarını ve mağazalarını açık tutabilmesini örnek göstererek, "Bir ülkenin direnci sadece silah gücüyle değil, toplumun işlevlerini sürdürebilmesiyle ölçülür" ifadelerini kullandı.

