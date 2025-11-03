Sarıyer'de beton mikseri, servis minibüsüyle çarpışarak devrildi

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, arkasından gelen servis minibüsüyle çarpışarak devrildi.Abone ol
Metin Oktay Caddesi'nde seyir halindeki 44 FSU 402 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu arkasından gelen 34 LTL 344 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Yan yatan beton mikserinin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
