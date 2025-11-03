Hepsine büyük zam! Ehliyet, pasaport, MTV ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Söz konusu veriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek bu orana göre 2026 yılında zamlanacak kalemler şu şekilde: