Hepsine büyük zam! Ehliyet, pasaport, MTV ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
TÜİK, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıkladı. Böylelikle 2026 yılında vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran sonrası yeni yılda geçerli olacak trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Söz konusu veriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek bu orana göre 2026 yılında zamlanacak kalemler şu şekilde:
TRAFİK CEZALARI
2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.
PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI
Yeni yılda pasaport harçları, defter bedeli ve ehliyet harçlarına yapılacak zam oranları da Yeniden Değerleme Oranı'na göre belirlenecek. 2026'da geçerli olacak fiyatlar şu şekilde:
Pasaport defter bedeli: 1.424 TL
6 aylık pasaport: 2 bin 956 TL
1 yıllık pasaport: 4 bin 296 TL
3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL