2025 Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev - işyeri sahipleri ve kiracılar için önemli
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler Ekim ayında enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret etti. Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Ekim ayı enflasyon rakamına göre kira zammı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı verilerini açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.
Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.
Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Eylül ayında kira artış oranı 39.62 olmuştu.
EKİM 2025 ENFLASYON VERİLERİ
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 33,29 olarak gerçekleşmişti.